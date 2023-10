Ein Leichtflugzeug mit zwei Usbeken an Bord war Mittwochabend in einem steilen Gebiet in der Gemeinde Diex abgestürzt. Die beiden 21-jährigen Männer wurden bei dem Absturz schwer verletzt. Während sich der eine Patient im LKH Villach auf der Normalstation befindet, ist der Zustand des anderen Patienten weiter kritisch, heißt es von Kabeg-Sprecherin Nathalie Trost.