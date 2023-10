Ein Großaufgebot an Einsatzkräften musste am Mittwoch in den späten Abendstunden in der Gemeinde Diex im Bezirk Völkermarkt ausrücken. Ein Kleinflugzeug war ersten Informationen zufolge in der Ortschaft Bösenort auf eine Waldlichtung abgestürzt. Die Unglücksstelle soll sich in unwegsamen Gelände befinden.

Hubschrauber angefordert

Die Bergung der beiden Insassen gestaltete sich schwierig. Seitens der Landespolizeidirektion Kärnten hieß es, dass die Personen unbestimmten Grades verletzt worden waren. Die Flugzeuginsassen sollen mittels Seil mithilfe der Bergrettung geborgen worden sein. Nach einer Erstversorgung bei einem Gehöft wurden die Verletzten mit dem Rettungshubschrauber RK 1 der ARA Flugrettung ins Krankenhaus geflogen.

Die zwei Verletzten sollen bei einem Gehöft erstversorgt worden sein © Georg Bachhiesl

Vier Feuerwehren im Einsatz

Laut Auskunft der Landesalarm- und Warnzentrale standen die Freiwilligen Feuerwehren Diex, Völkermarkt, Gattersdorf und Haimburg im Einsatz. Auch Rettung und Polizei waren an dem Rettungseinsatz beteiligt.

Die Unfallstelle soll sich in einem schwer zugänglichen Gebiet befinden © Georg Bachhiesl

Bis Redaktionsschluss gab es keine Informationen zum Gesundheitszustand der Verletzten. Auch sind die Umstände des Flugzeugabsturzes unklar, ebenso woher die Maschine stammt und wohin sie unterwegs war. Die Unfallstelle wurde am späten Abend abgesperrt. Die Untersuchungen werden am Donnerstag weitergeführt.