Im Jänner 2016 übernahmen Susanna (60) und Herbert Apsner (62) den "Jagerwirt" in Völkermarkt, der sich neben der Kirche in St. Ruprecht befindet. Zuvor betrieb das Ehepaar knapp 18 Jahre lang das "Alte Brauhaus" in der Bürgerlustgasse.

Nun ist das Wirte-Ehepaar auf der Suche nach einem Nachfolger. "Wir gehen mit Ende des Jahres in den Ruhestand. Es wäre super, wenn sich jemand finden lässt, der das Gasthaus weiterführt", sagt Herbert Apsner. Besitzer der Gaststätte ist das Unternehmerpaar Miklau, das angrenzend ein Motel betreibt und für das der "Jagerwirt" auch das Frühstück zubereitet. "Der Wunsch wäre natürlich, dass das weiterhin so ist", sagt Apsner.

Drei Monate lang steht das Ehepaar noch in "seinem Gasthaus". "Der Standort ist super und wurde in all den Jahren sehr gut angenommen. Mehr, als wir erwartet hätten", so Apsner. Das Gasthaus bietet Platz für 60 Personen und verfügt über vier Kegelbahnen. "Es gibt ein großes Stammpublikum und dient als Kommunikationsstätte. Nicht nur für die Kirchengeher, sondern auch für Vereine oder die umliegenden Firmen. Es wäre schade, wenn es das Gasthaus nicht mehr geben würde", sagt Apsner.

Im Ruhestand möchte sich das Ehepaar mehr ihren Hobbys widmen. An erster Stelle stehen die Enkelkinder. "Wir gehen auch gerne Ski- und Radfahren oder wandern", sagt Apsner, der mit seiner Frau in Völkermarkt lebt. Ob es eine Abschiedsfeier geben wird, stehe noch nicht fest. "Darüber werden wir uns noch beraten."