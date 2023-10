Seit Jahrzehnten teilt die Unterkärntner Familie Stefitz eine schweißtreibende Leidenschaft - das Bratwurstbraten. Gemeinsam ist sie mit ihren Produkten auf vielen Märkten in ganz Österreich unterwegs. Aktuell steht der "Bratwurstkönig" am St. Veiter Wiesenmarkt. "Der St. Veiter Wiesenmarkt ist für uns ein Höhepunkt im Marktjahr", hält Wolfgang Stefitz, Geschäftsführer der Fleischerei Stefitz, fest. Das Unternehmen begeht dort auch sein 50-Jahr-Jubiläum. "Mein Vater Stefan hat sich in den 1970er Jahren selbstständig gemacht und seitdem sind wir ein Teil des Marktes", blickt der Fleischermeister zurück, der in seinem Zelt 300 Sitzplätze zur Verfügung hat.

Der Familienbetrieb aus Mittlern in der Gemeinde Eberndorf/Dobrla vas habe sich im Laufe der Jahre als Landfleischerei auf die Produktion spezialisiert. "Früher bezogen wir unsere Schlachttiere aus unserer Landwirtschaft. Heute von den heimischen Bauern", so Stefitz. Der Erfolg blieb nicht aus, 1993 erhielt das Unternehmen das Gemeindewappen, 1994 wurde der Betrieb mit dem "Kärntner Landeswappen" ausgezeichnet.

"Produktion ist eine Herausforderung"

Neben St. Veit ist die Familie Stefitz auch auf den Märkten in Wolfsberg und am Bleiburger Wiesenmarkt vertreten. "Die Produktion ist jedes Jahr eine neue Herausforderung", meint der Chef des Familienbetriebes mit vier Mitarbeitern und Vater zweier erwachsener Söhne.

St. Veits Bürgermeister Martin Kulmer (links) und Marktreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli überreichten der Familie Stefitz die Urkunde © KK/St. Veit

Im Jahr 2000 hat Wolfgang Stefitz die Fleischerei seines Vaters übernommen, der ihm auch alle Rezepturen für die Produktion weitergegeben hat. Heuer wurde der 55-Jährige auch bereits zum dritten Mal zum "Schinkenkaiser" ernannt. Der Beinschinken werde in seinem Unternehmen auf natürliche Weise eingesalzen, gewürzt und über Buchenholz geräuchert.

In den vergangenen 50 Jahren sei vor allem die Corona-Pandemie eine Herausforderung gewesen. "Es war eine wirtschaftlich herausfordernde Zeit, da wir hauptsächlich von den Märkten leben und man auch nicht wusste, wie es weitergeht", so Stefitz.

Auch Zukunftspläne für das Unternehmen gebe es einige. Die nächste Generation Stefan (24) und Wolfgang (24) Stefitz sind schon im Betrieb tätig. Auch das 2021 genehmigte Lokal für 700 Gäste bei der Autobahnauffahrt Völkermarkt-Ost wartet auf seine Realisierung. "Aufgrund der Auswirkungen der Pandemie, der schlechten Verfügbarkeit von Baustoffen und des Preisanstiegs ging leider nichts weiter", meint Stefitz. Einen Druck, den Bau so schnell wie möglich fertigzustellen, gebe es aber nicht. "Wir befinden uns in eine Denkpause, um neu durchzustarten. Das Gebäude wurde jetzt mal winterfest gemacht. So ein Projekt braucht Zeit und erfordert viel Kraft", meint Stefitz.

© KLZ

Wenn der 55-jährige "Bratwurstkönig" nicht hinter dem Grill steht, dann sitzt er auf seinem Bürosessel in Eberndorf. Bei den Bürgermeisterwahlen 2021 wurde er nach einer Stichwahl mit 56,21 Prozent zum SPÖ-Bürgermeister der Marktgemeinde gewählt.