"Zum Glück sind die beiden Kinder vor einigen Monaten ausgezogen", sagt Eric Schorli, als er auf seine Wohnung zeigt – oder zumindest auf das, was davon noch übrig ist. Bei den Unwettern mit tagelangem Dauerregen Anfang August donnerte ein Hangrutsch in das Zwei-Parteien-Wohnhaus in Bad Eisenkappel/Železna kapla und drückte bei Schorlis Erdgeschosswohnung die komplette hangseitig gelegene Rückwand ein. Das Wohnzimmer und die beiden Kinderzimmer waren teilweise bis zur Decke gefüllt mit Erde, Wurzeln und Ästen.