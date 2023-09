"So einen Fall hat es bisher noch nicht gegeben", erzählt Thomas Abraham, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Peratschitzen. Im Sommer wurde bei einem Übungstauchgang ein Smartphone in 20 Metern Tiefe im Klopeiner See durch die Einsatztaucher Marco Riepl, Markus Klatzer und Erich Varh-Tropper gefunden. "Es war reiner Zufall, sie haben nicht danach gesucht", stellt Abraham fest. Denn der Untergrund sei schlammig und die meisten Objekte bei einem Tauchgang schwer zu finden.