"Sag zum Abschied ganz laut Servus" – unter diesem Motto verabschiedet sich Andreas Handke mit einer letzten großen Schlagerparty am Freitag, dem 29. September, aus der Griffner Gastro-Szene. Ab 30. September ist sein Lounge-Café "HA – das Lokal", das sich direkt im Ort vor dem Gemeindeamt befindet, geschlossen. "Ich bin heuer 50 Jahre alt geworden und stand vor der Entscheidung, ob ich weiter mache wie bisher oder mein Leben verändere. Ich habe mich für Letzteres entschieden", sagt Handke entschlossen, aber nicht ohne Wehmut.

Feste und Ausstellungen

Im Mai 2013 eröffnete Handke sein Lokal und organisierte darin viele Veranstaltungen, die für einige Zeit jährlich stattfanden. Vielen sind die Oktoberfeste, die Lindenblütenfeste oder der Gospel Advent noch in guter Erinnerung. Auch für Ausstellungen stellte der Griffner sein Lokal gerne zur Verfügung, so zeigten etwa Künstlerin Amina Handke, Maler Sigi Kulterer oder Hobby-Metallkünstler Hans-Jürgen Dreier dort ihre Werke. "Irgendwann ist es einfach genug. Ich möchte einen neuen Weg einschlagen", sagt der Wirt, der sich auch für die stete Unterstützung seiner Familie bedankt: "Ohne sie wäre es nicht gegangen, vor allem, weil seit der Corona-Pandemie auch die Personalknappheit ein Thema war."

Pächter gesucht

Doch die ganzen schwierigen Umstände, unter denen Gastronomen im Allgemeinen derzeit leiden, seien nicht ausschlaggebend gewesen, betont Handke: "Es ist eine rein persönliche Entscheidung. Ich bedanke mich bei allen meinen tollen Gästen." Die etwa 150 Quadratmeter große Lokalität, die der Wirt gepachtet hatte, soll einen Nachfolger bekommen: "Theoretisch kann ein neuer Pächter einfach hereinkommen und weitermachen, es ist alles da", sagt der Neffe von Literaturnobelpreisträger Peter Handke.

Neben dem Barbereich und je etwa 40 Sitzplätzen im Innenbereich und auf der Terrasse gibt es auch eine kleine Küche: "Bei mir gab es ja auch immer Snacks, wie etwa Toast oder Pizza, auf der Karte." Auch den Namen des Lokals und die Social Media-Konten würde er bei Interesse weitergeben. Interessenten können sich unter andreas.handke@gmx.at melden.

Welchen Weg Handke in Zukunft beruflich einschlagen will, lässt er sich nicht entlocken. Bis zum Jahresende will er sich jedenfalls erst einmal eine Auszeit gönnen.