Um eine Vermarktungsmöglichkeit für kontrolliert biologische Lebensmittel zu schaffen, gründete Bio-Pionier Johannes Tomic aus Buchbrunn gemeinsam mit Waltraud und Seppi Piroutz, Irmgard und Franz Buxbaum und weiteren Mitstreitern einen gemeinnützigen Verein für den Betrieb eines Bioladens. "Wir wollten unsere eigenen Vermarktungswege aufbauen", erklärt Tomic.

Zuerst befand sich der Laden in einem kleinen Raum auf Tomic' Hof, doch nach etwa zwei Monaten standen die wartenden Kunden schon bei der Tür hinaus an – größere Räumlichkeiten wurden also notwendig. So kam der Bioladen an seinen heutigen Standort am Hauptplatz 30 in Völkermarkt und feiert heuer sein 25-Jahr-Jubiläum. "Uns war es von Anfang an wichtig, schuldenfrei zu sein und den Kunden nur soviel Aufschlag zu verrechnen, dass die Fixkosten gedeckt sind", betont der Gründungsobmann. 75 bis 80 Prozent der Einnahmen gehen laut Tomic direkt an die Bio-Produzenten, mit dem Rest werden Strom, Miete und die Mitarbeiterin bezahlt.

In den 25 Jahren hat sich auch im Trägerverein einiges geändert. Im Vorjahr fand ein Generationenwechsel statt, Obfrau ist nun die Schafkäseproduzentin Eva-Maria Nuart aus Waisenberg. Auch Johannes Tomic' Sohn, David Tomic, ist im Vorstand tätig. "Unsere Auswahl an möglichst lokalen Lebensmitteln wird immer größer", sagt Nuart: "Wir entwickeln uns bewusst langsam, um die Geschichte des Bioladens in Völkermarkt stabil in die Zukunft führen zu können."

Neben den Vereinsmitgliedern – allesamt Bio-Landwirte mit verschiedenen Schwerpunkten – gibt es auch weitere Bio-Zulieferer. Das Sortiment umfasst etwa Honig und Teigwaren von Familie Kleinbichler aus Sittersdorf/Žitara vas, Eier von Familie Petscharnig aus Diex, Brot und Käse vom Biohof Wriesnig am Haberberg, Fleisch von Robert Ladinig aus Diex oder Fisch von der Sorgendorfer Schlossforelle. "Fisch, Fleisch und Huhn sind vorzubestellen", erklärt Melanie Radeschnig, die seit November 2022 die Kundinnen und Kunden des Bioladens berät: "Wir haben ein großes Stammpublikum, das schon zu fixen Terminen in den Laden kommt, weil sie sich hier auch auf einen Ratscher treffen." Besonders freut es sie, dass auch immer mehr junge Familien den Weg in den Bioladen finden.

Heuer wurden auch die Öffnungszeiten erweitert.

Gemeinsam mit Vereinsmitgliedern, Lieferanten und natürlich Kunden soll das 25-Jahr-Jubiläum am 6. Oktober gefeiert werden. "Es soll eine gemütliche Feier und ein Austausch zwischen Kunden und Lieferanten werden", sagt die Obfrau.