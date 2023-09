Da kommt einiges zusammen! Ein 33-jähriger Kärntner wurde Freitagnachmittag von der Polizei auf einer Gemeindestraße in Bleiburg mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad erwischt. Zudem war der Alkotest bei dem Mann aus dem Bezirk Völkermarkt positiv. Der Führerschein konnte ihm aber nicht abgenommen werden, da er gar keinen hat.

Außerdem war der Motorradfahrer mit einem fremden Kennzeichen unterwegs. "Zu dem missbräuchlich verwendeten Kennzeichen gab er an, dass er dieses vor Jahren in Wolfsberg aufgefunden und behalten habe", teilte die Polizei am Samstag mit.

Der 33-Jährige wird angezeigt.