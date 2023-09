Valentina Plösch (25) aus Rinkenberg und Thomas Taupe (26) aus Gablern haben am 26. August geheiratet. „Ich kenne meinen Mann schon seit zehn Jahren vom Verein ,Slide&Ride’, aber seit vier Jahren sind wir zusammen“, erzählt die Industriekauffrau, für die eine Ehe etwas für die Ewigkeit sein sollte. „Irgendwie war es dann doch eine Liebe auf den ersten Blick“, meint sie. Vor zwei Monaten wurde Sohn Tobias geboren, was für die beiden auch ein schöner Grund war, um zu heiraten. „Unser Sohn soll in einer fixen Beziehung aufwachsen“, sagt Valentina, die sich noch ein Kind wünscht.