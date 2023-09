Wir sind kein großes Unternehmen und setzen auf Individualität“, sagt Mateja Pečnik, Geschäftsleiterin von Optik Paradiž in Bleiburg/Pliberk. Das Geschäft hat einen neuen Standort am Hauptplatz im öffentlichen Durchgang der Zitatenpassage. „Wir wollen durch den Umzug dem Zentrum näher sein und barrierefrei sowie mit dem Auto erreichbar sein“, sagt Pečnik.

Stammgeschäft in Prevalje

Im Stammgeschäft des Unternehmens, das im slowenischen Prevalje seit 32 Jahren erfolgreich ist, werden auch Kontaktlinsen hergestellt und Dioptrien angepasst. „In Bleiburg haben wir Kooperationen mit dem Augenarzt, der Gesunden Gemeinde und dem Bundesheer“, berichtet Pečnik, die das Unternehmen in Bleiburg in Kooperation mit Chefin Mateja Kožar und Assistentin Neža Kožar seit mehr als zehn Jahren leitet. Sehr gut angenommen werde auch die Montage von Gläsern in individuelle Brillenrahmen. Erhältlich sind auch Minibatterien für Hörgeräte, Tropfen gegen trockene Augen und Brillen für Kinder.