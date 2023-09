Der Waldrandweg in Völkermarkt – eine Sackgasse – verläuft vom Transportunternehmen Kollitsch in Richtung Osten. Sabine (43) und Horst (52) Wurm besitzen ein Haus am Waldrandweg 6, zu dem sie aufgrund der geringen Straßenbreite nur schwer zufahren können. Erschwerend hinzu käme, dass auf dem Kollitsch-Firmenparkplatz gegenüber von ihrer Einfahrt, immer wieder Fahrzeuge abstellt werden würden, die in die Straße hineinragen. Außerdem erschwere dem Ehepaar eine Steinmauer sowie Absperrpfosten am westlich gelegenen Grundstück ihres Nachbarn die Zufahrt zu ihrem Eigentum.