"Jetzt geht es in die heiße Phase“, verkündete Bürgermeister Hannes Mak (ÖVP) bei der Präsentation der Pläne für das neue Gemeindezentrum in Gallizien. Das Vorhaben wurde den Gemeindebürgern am Freitagnachmittag im bis auf den letzten Platz gefüllten Turnsaal der Volksschule Gallizien vorgestellt. Das Siegerprojekt des Büros "Murero Bresciano" aus Klagenfurt, das aus dem Architektenwettbewerb mit sieben Teilnehmern als Gewinner hervorging, sieht die Neuerrichtung des Gemeindeamtes am bestehenden Areal im Ortskern vor.