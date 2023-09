Am Donnerstag gegen 15 Uhr war ein Arbeiter (40) aus dem Bezirk Völkermarkt damit beschäftigt, eine Kehrmaschine mittels integriertem Hochdruckreiniger zu säubern. Dafür hatte er den Kehr-Lkw auf einem Ausweichparkplatz an der Packer Bundesstraße (B 70) in der Gemeinde Griffen abgestellt.

Eine solche Reinigung wird mehrmals am Tag durchgeführt, um die Betriebstüchtigkeit des Fahrzeuges aufrecht zu erhalten. Nach erfolgter Erstreinigung der Lkw-Felgen beugte sich der 40-Jährige in die Fahrerkabine und löste die Handbremse, da er die Kehrmaschine zur weiteren Reinigung einen Meter vorwärtsbewegen wollte.

Kehrmaschine nicht mehr zu stoppen

Doch die Kehrmaschine rollte am abschüssigen Parkplatz so schnell vorwärts, dass der Mann es nicht mehr schaffte, die Handbremse zu betätigen, um das Fahrzeug zum Stillstand zu bringen.

Der 40-Jährige konnte noch aus dem Fahrzeug springen, bevor dieses einen Holzzaun durchbrach, umkippte und rund 95 Meter über einen Abhang schlitterte und seitlich zum Stillstand kam. Der Arbeiter blieb bei dem Vorfall unverletzt. Am Lkw entstand Totalschaden. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Griffen mit drei Fahrzeugen im Einsatz.