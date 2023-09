Von 8. bis zum 24. September feiern die "KunstSinnNeuhaus Wochen" in der Gemeinde Neuhaus ihre Premiere. Auf die Besucherinnen und Besucher warten internationale und regionale Kunst und Kultur und natürlich Südkärntner Kulinarik. Dazu laden etwa die Hadnwirte, das Hadnzentrum Schwabegg oder der slowenische Kulturverein Drava an verschiedenen Tagen zu eigenen Veranstaltungen, die auf verschiedene Weise Musik, Literatur, Gesang und feines Essen kombinieren.

Dies geschieht alles zusätzlich zum traditionellen Hadnfest, das heuer am 16. und 17. September über die Bühne geht. "Um das Hadnfest haben wir die 'KunstSinnNeuhaus Wochen' gebaut. Es ist eine gelungene Sache, weil alle mitmachen", freut sich Amtsleiterin Regina Wiedl.

Den Anstoß für die neue Veranstaltungsreihe gab die Eröffnung des Skulpturen- und Familienmotorikweges "KunstSinnNeuhaus am Weg", die heuer am 30. April stattfand. Dieser Kunstweg verbindet das Museum Liaunig mit dem Ort Neuhaus. "Im Herbst wollten wir in diesem Zuge etwas zu Belebung machen", ergänzt Wiedl. Künstler Helmut Blažej wird während der "KunstSinnNeuhaus Wochen" auch Führungen entlang des Weges anbieten.

Rahmenprogramm

Das Programm bereichert etwa das Jubiläumsfest der Schlosskapelle Neuhaus am 9. und 10. September. Die Musiker feiern das 60-Jahr-Jubiläum ihres Vereins mit einem internationalen Blasmusiktreffen. Am 10. September wird außerdem auch das Erntedankfest am Dorfplatz gefeiert. Auch das Oktet Suha holt in diesem Rahmen sein 40-Jahr-Jubiläum nach, und zwar mit einem Jubiläumskonzert am 15. September in der Pfarrkirche in Neuhaus/Suha in Kooperation mit Kulinarik vom Gasthaus Hartl. Am 22. September sind die Sänger dann im Landgasthof Hafner im Rahmen von "Hafners Kultur.Gänge" zu hören.

Beteiligte und Partner

Hinter den "KunstSinnNeuhaus Wochen" stehen die Gemeinde Neuhaus, alle Hadnwirte, die Genussregion Jauntaler Hadn und alle Kulturvereine der Gemeinde Neuhaus. "Als Bürgermeister bin ich stolz, dass sich alle an diesen Wochen beteiligen und ein einzigartiges Kunst-, Kultur- und Genussprogramm bieten", sagt der Neuhauser Gemeindechef Patrick Skubel (SPÖ).

Partner der Veranstaltungsreihe ist unter anderem die Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal. "Die 'KunstSinnNeuhaus Wochen' sind etwas ganz Besonderes. Sie bereichern das touristische Angebot im Spätsommer und spiegeln einen wertvollen Teil der Südkärntner Seele wider", sagt Geschäftsführer Robert Karlhofer. Das neue Angebot soll laut Wiedl auf keinen Fall eine einmalige Aktion bleiben. Die "KunstSinnNeuhaus Wochen" sollen sich zu einem Fixstarter im heimischen Veranstaltungskalender entwickeln.