Video. Sonderreporter Faiasalamanda schaute sich am Bleiburger Wiesenmarkt um – und es ging in die Geisterbahn, auf die Bühne mit Popwal und zur Modenschau von Trachten Strohmaier.

Gefälliges Fragestellen nach dem Buffet oder dem Designer einer Robe sieht man in anderen Society-Formaten. Wenn die Kleine Zeitung ihre Sonderreporter Faiasalamanda losschickt, wird es lustig, schräg und musikalisch. So auch in dieser Ausgabe, wo Sonderreporter Mario Haber, besser bekannt als Musiker und Kabarettist Faiasalamanda, am Bleiburger Wiesenmarkt zu Gast war.

Der kapert die Bühne bei der Strohmaier-Modenschau, intoniert ein Lied mit der Band Meilenstein und traut sich furchtlos in die Geisterbahn.

Auch im Vorjahr war Sonderreporter Faiasalamanda bereits am Wiesenmarkt im Einsatz.