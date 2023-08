Eine 60 Jahre alte Frau aus Innsbruck stürzte am Donnerstag gegen 15.25 Uhr mit ihrem E-Bike bei der Fahrt auf dem Flow Trail Steinerberg in der Gemeinde St. Kanzian in einer Rechtskurve, als sie dort links vom Trail abkam.

Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen.