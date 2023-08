Die Tradition der Familie Breznik am Bleiburger Wiesenmarkt reicht lange zurück. Wie lange sind Sie bereits beim ältesten Volksfest Südkärntens vertreten?

STEFAN BREZNIK: Meine Familie ist, seit ich denken kann, am Wiesenmarkt vertreten. Mein Vater war zuerst mit einem Weinzelt, dann mit einem großen Festzelt 40 Jahre am Wiesenmarkt und jetzt bin ich auch schon annähernd 40 Jahre dabei. Wir hatten einige Jahre ein rundes Zirkuszelt, wo wir mit meiner Band „Die Buben“ gespielt haben. Irgendwann wurde uns das alles zu groß und zu viel. So kamen wir zum heutigen kleineren Zelt, das mehr Ruhe und eine Clubatmosphäre hat. Hier schenken wir auch das Wiesenbier aus unserer Brauerei aus.