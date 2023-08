Schon während seiner Lehrzeit hat Christian Scheiternig von einem eigenen Geschäft geträumt. Nun wagte der 28-Jährige - trotz aktueller Teuerungen - den Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete das Elektrounternehmen Illumi GmbH. "Ich wollte immer schon mein eigener Chef sein", sagt Scheiternig, der beruflich von seinem Vater inspiriert wurde. "Er hat auch in dieser Branche gearbeitet", so der gelernte Elektro- und Gebäudetechniker.

"Mehr Mitarbeiter"

Sein 42 Quadratmeter großes, angemietetes Lager befindet sich am Kirchplatz 3 in Eberndorf, in der Nähe vom Friseur "Haar Genau". Sein Büro hat er zu Hause, weshalb eine telefonische Kontaktaufnahme am besten sei. "Zurzeit arbeite ich allein, werde aber von einem Gesellschafter begleitet. Mein Ziel ist es, das Beste aus dem Unternehmen herauszuholen und später einmal mehr Mitarbeiter zu haben", sagt Scheiternig, der alles vom "Keller bis zum Dach" anbiete. Angefangen bei Elektroinstallationen, Installation von PV-Anlagen bis hin zum Anschließen von elektrischen Heizungen, Zustellung und Reparatur von Geräten und Hausinstallationen.

Seit einigen Jahren ist der 28-Jährige auch aktives Mitglied bei der Feuerwehr Eberndorf, bei welcher er sich auch gerne um die Feuerwehrjugend kümmert. "Ich bin stark mit meiner Heimat verbunden. Für mich war klar, wenn ich ein Geschäft eröffne, dann hier. Ein Vorteil dabei ist, dass ich die Umgebung und die Leute gut kenne", sagt Scheiternig. Sein Ziel? "Ich möchte für meine Kunden da sein und ihnen kompetent zur Seite stehen. Ich möchte einfach ihr Haus- und Hofelektriker sein."