Ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt kam am Sonntag gegen 3 Uhr früh mit seinem E-Scooter auf einer Gemeindestraße in Globasnitz aus unbekannter Ursache zu Sturz und blieb in einer Wiese neben der Fahrbahn liegen.

Krankenhaus

Der 47-Jährige, der von einem Passanten aufgefunden wurde, musste mit schweren Kopfverletzungen von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden.