Voraussichtlich am 9. September wird die Adeg-Filiale im Euco in Völkermarkt samt Restaurant und Textilhandel geschlossen. Seit Bekanntwerden der Schließung Ende Juni, durch die allein 20 Beschäftigte an diesem Standort ihren Job verlieren, wird über die Nachnutzung der Liegenschaft spekuliert.

Nun ist die Katze aus dem Sack: Eine Tochtergesellschaft der gemeinnützigen BWS-Gruppe hat die Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von 3900 Quadratmetern von der Adeg Wolfsberg-Genossenschaft erworben. Rita Michlits, Sprecherin der Wohnbaugenossenschaft, die österreichweit knapp 470 Wohnhausanlagen mit rund 24.000 Wohnungen verwaltet, bestätigt den Kauf auf Nachfrage. Viel mehr wird zum jetzigen Zeitpunkt über die Pläne der BWSt Gemeinnützigen Wohn- und Siedlungsgesellschaft Bauen und Wohnen Steiermark (BWSt) Ges.m.b.H. allerdings nicht verraten. Michlits lässt sich nur noch so viel entlocken: "Die Liegenschaft ist Gegenstand einer Projektentwicklung, in der auch ein Wohnbau vorgesehen ist."

"Standort in zweiter Reihe"

Den Verkauf des Euco-Gebäudes samt Parkplatz bestätigt der Kleinen Zeitung auch Arno Riedl, der Geschäftsführer der Adeg Wolfsberg-Genossenschaft. "Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart", sagt er. Die selbstständige Genossenschaft wird sich mit Jahresende aus dem Lebensmittelgroßhandel zurückziehen. Neben den Adeg-Filialen in St. Paul und Poggersdorf stand der Standort in Völkermarkt von Anfang an auf der Schließungsliste. Riedl: "Wir sehen in Völkermarkt viele verschiedene Player auf kleinem Raum. Die Lebensmittelversorgung ist mehr als gesichert. Leider hatten wir hier einen Standort in zweiter Reihe. Dementsprechend war an eine wirtschaftliche Weiterführung nicht zu denken."

Zufahrt zum Parkplatz des Eucos aus der Griffner Straße © Markus Traussnig

Den Verlust des "lokalen Nahversorgers" bedauert Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) indes "natürlich sehr". Nichtsdestotrotz befürworte Lakounigg sozialen Wohnbau in der Bezirkshauptstadt. "Wir haben eine lange Warteliste für Wohnungen. Aktuell gibt es knapp 400 Wohnungsansuchen", sagt Lakounigg, der ergänzt: "Deshalb bin ich über jedes soziale Wohnbauprojekt, das in Völkermarkt realisiert wird, froh."

Die Adeg Wolfsberg-Genossenschaft betreibt 17 von 25 Filialen in den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und Klagenfurt-Land selbst. Zwölf Standorte mit selbstständigen Kaufleuten werden künftig von der Rewe Großhandels GesmbH beliefert – darunter Neuhaus und Griffen. Für den Standort in Sittersdorf wird noch eine Kauffrau oder ein Kaufmann gesucht. "Bis jemand den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, wird der Standort als Filiale von uns weitergeführt", sagt Riedl. Für neun Standorte – darunter Mittlern, Ruden, St. Michael ob Bleiburg und Tainach – werde noch hart um eine Lösung gerungen.