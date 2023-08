Eine 28-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr am Dienstag um 9.30 Uhr mit ihrem Pkw in den Kreisverkehr auf der Seeberg Straße B 82 in Gösselsdorf, Gemeinde Eberndorf, ein. Dabei übersah sie laut Polizei einen von links kommenden und bereits im Kreisverkehr fahrenden 81-jährigen E-Biker aus der Steiermark.