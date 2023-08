Auch die Petzen Bergbahnen sind vom Starkregen der vergangenen Tage nicht verschont geblieben. In der Nacht von Sonntag auf Montag (6. auf 7. August) ereignete sich am Quellenhang ein Hangrutsch. "Dieser hat eine der Stützen der Kabinenbahn in Mitleidenschaft gezogen und auch die Stromleitung auf den Berg hinauf gekappt", informierte Geschäftsführer Hubert Ramskogler von den Petzen Bergbahnen am Vormittag.