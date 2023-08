Dienstagmittag hob eine 36-jährige slowenische Staatsbürgerin in einer Bankfiliale in Klagenfurt einen vierstelligen Eurobetrag ab und fuhr daraufhin mit ihrem Pkw in Richtung Bleiburg. Bislang unbekannte Täter dürften die Abhebung des relativ großen Bargeldbetrages beobachtet und daraufhin das Auto der 36-Jährigen verfolgt haben.

Im Zuge der Fahrt musste die 36-Jährige ihren Pkw gegen 12.45 Uhr bei der Zufahrt zu einem Überlaufbecken neben der Jauntalstraße im Bereich von St. Michael bei Bleiburg anhalten, da sie aufgrund einer Gastritis Frischluft benötigte. "Während dieser Pause näherte sich eine unbekannte männliche Person und fixierte durch die halb geöffnete Fahrertür die 36-Jährige, indem der Täter die 36-Jährige durch Erfassen im Bereich des Nackens mit dem Kopf gegen das Lenkrad drückte", teilt die Polizei mit. Ein zweiter unbekannter Täter öffnete die Beifahrertür und entnahm das am Beifahrersitz abgelegte Kuvert mit dem Geld.

Alarmfahndung

In weiterer Folge flüchteten die beiden unbekannten Täter. Die 36-Jährige informierte geschockt in der Nähe des Tatortes aufhältige Personen, die die Polizei verständigten. Eine sofort ausgelöste Alarmfahndung blieb bis dato ergebnislos. Weitere Einvernahmen werden durchgeführt. Das Opfer wurde durch die Tat nicht verletzt.