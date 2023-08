Im Jahr 2016 gründete die in Völkermarkt lebende Kräuterpädagogin Alexandra Riepl (51) ihr Unternehmen Flora Cola. Hergestellt werden seit 2017 in der ehemaligen "Afro-Bar" in St. Peter am Wallersberg, die zu einer Produktionsstätte umfunktioniert wurde, Naturcola-Sirup und trinkfertige Naturcola aus der Eberraute.