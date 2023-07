Der Klopeiner See war Mitte Juni Drehort für ein fünfköpfiges Filmteam aus Salzburg. Gedreht wurde zehn Tage lang für die 47-minütige Sendung "Heimatleuchten" bei ServusTV, die am 28. Juli um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird. "Es geht uns nicht um Plätze, die im Prospekt für Touristen stehen, sondern wir versuchen über Hintertürchen an Plätze zu kommen, die man noch nicht kennt", verriet Brigitte Erhart, Produktionsleiterin von Degn-Film, die im Auftrag von ServusTV mit dabei war.

Moderator Richard Deutinger hat es am Klopeiner See "super gefallen". "Auch die Leute sind total nett", schwärmt der Salzburger. Für Dreharbeiten war das Team zwar schon öfters in Kärnten, aber zum ersten Mal am Klopeiner See. Ein Drehtag war den ersten Badehütten am Ostufer gewidmet, die sich in Privatbesitz befinden und öffentlich nicht zugänglich sind. Sie wurden in den 1920er- und 30er-Jahren auf Holzpfählen im fünf Meter tiefen Wasser errichtet. Eine dieser Hütten besitzt der Völkermarkter Zahnarzt Paul Nagele in dritter Generation, eines der anderen Badehäuschen gehört Ex-ÖVP-Landesrat Christian Benger und seiner Frau Christiane.

Moderator Richard Deutinger gefällt es am Klopeiner See © ServusTV / Erwin Scheriau

Das Filmteam ist zehn Tage lang am und rund um den Klopeiner See unterwegs © Kleine Zeitung / Weichselbraun

Christiane und Christian Benger bei ihrem Badehäuschen am Klopeiner See © Kleine Zeitung / Weichselbraun

Besucht hat das Filmteam auch die Künstler Marijan Petek und Harald Scheicher sowie das Hotel Amerika Holzer. Gedreht wurde auch in der Stiftskirche Eberndorf mit Pfarrer Janez Tratar, bei Familie Jernej vom "Mochoritsch" und bei der Woody Holzschuhproduktion, die es mit Schuhen bis zum Papst geschafft hat.