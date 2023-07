"Meiner Familie und mir geht es gut - daher möchte ich aus tiefstem Herzen etwas als Dankbarkeit zurückgeben und etwas für andere tun", erzählt Anna Puschnig aus St. Lorenzen bei St. Kanzian. Daher entschied sie sich bereits im Jahr 2007 ein Teil des Krisenintervention-Teams in Völkermarkt zu werden. Zuvor war die 67-jährige jahrelang als Pflegehelferin im Klinikum Klagenfurt tätig, zuerst in der Kinderabteilung, die letzten 13 Jahre in der Gynäkologie. "Ich bin in diesem Job wirklich aufgegangen, ich habe mit den Patienten stets eine Verbindung aufgebaut", blickt sie zurück.