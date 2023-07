"Vor 15 Jahren haben wir Tonstudio Weikert in Feldkirchen übernommen und das Tonstudio MSc Media gegründet sowie den Firmenstandort nach Bleiburg verlegt", erzählt Christian Miklin, der das Unternehmen zusammen mit seiner Ehefrau Madeleine führt. Die von früheren Besitzern Peter und Maria Weikert gelebte Unternehmensphilosophie - den Künstler und die Qualität der Musik in den Vordergrund zu stellen - werde weitergelebt.

Über 2000 Produktionen

Mittlerweile habe sich das Familienunternehmen auf "alles Akustische" spezialisiert. "Wir verfügen über ein Archiv von über 20.000 Titeln aus insgesamt über 2000 Produktionen von Chören, Volksmusikgruppen, Blasorchester sowie auch klassischen Werke von Symphonieorchestern, Streichensembles und Gesangssolisten", berichtet Miklin, der auch selbst mit den "Stimmen aus Kärnten" auf der Bühne steht. "MSc Media" verfüge mittlerweile auch als eines der wenigen Tonstudios in Österreich über zwei mobile Aufnahmewägen, die allen europäischen Rundfunknormen entsprechen. Auch ein Schnittplatz am Firmensitz, wo die finale Endabnahme der Produktion erfolge, gibt es.

Christian Miklin im Tonstudio © Florian Mori

Videomitschnitte von Konzerten

Die Musikproduktionen bilden auch den Schwerpunkt des Tonstudios. Ebenso werden Konzertmitschnitte weit über die Landesgrenzen gesendet. "In den vergangenen Jahren haben wir auch stetig in das neueste Equipment investiert", sagt Miklin, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Der 53-Jährige stammt selbst von einer musikalischen Familie und hat eine Gesangsausbildung absolviert. Auch Zukunftspläne gebe es: "Wir werden vermehrt in das Streaming gehen und ebenfalls Videomitschnitte von Konzerten aufnehmen", verrät Miklin. Bis 2015 habe er auch mit Roland Loibnegger, Chorleiter der Stimmen aus Kärnten, das "Festival der Chöre" organisiert.

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens veranstaltet "MSc Media" am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr einen ORF-Radio Kärnten-Frühschoppen im Grenzlandheim in Bleiburg. Mit dabei sind der Singkreis Fresach, die Marktkapelle Eberndorf Kühnsdorf, Laura Rampitsch und die "Hoagascht Musi Kärnten". Anschließend können die beiden Aufnahmewägen besichtigt werden.