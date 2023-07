Die Unwetterwarnzentrale (UWZ) hat am Nachmittag für Oberkärnten bzw. den Bezirk Spittal die höchste Unwetterwarnstufe ausgerufen. Das bedeutet Starkregen mit über 100 Liter pro Quadratmeter sowie großer Hagel und Sturmböen. Das Unwetter nähert sich vom Westen und dürfte im Laufe des Abends ganz Kärnten erfassen. Die Bezirke Villach-Land, Feldkirchen und St. Veit bekommen laut Vorhersage ebenfalls große Regenmengen ab. Dramatisch kann die Situation erneut in Unterkärnten werden. Nach den Stürmen vom Montag soll das Gewitter am Abend erneut den Bezirk Völkermarkt erreichen.

Höchste Warnstufe für Oberkärnten um 16.45 Uhr © Screenshot/UWZ.at

"Keine unnötigen Fahrten"

Die Aufräumarbeiten im Bezirk Völkermarkt werden die Einsatzkräfte noch lange Zeit beschäftigen. Doch schon Dienstagnachmittag und -abend droht vom Westen neues Ungemach. Starkregen, Stürme und Hagel sind im Anmarsch. "Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Man sollte unnötige Fahrten in den Abendstunden vermeiden und es sollen auch keine Schaulustigen zu den Schadstellen fahren. Die Wetterdaten sind eindeutig, auch großkörniger Hagel ist zu erwarten", sagt Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ).

Die Landesregierung hat den Einsatzkräften im Rahmen ihrer Regierungssitzung am Dienstag größten Dank für ihre "unmenschliche Arbeit und ihren Einsatz" ausgesprochen. Man ist sich bewusst, dass auch das heutige Unwetter nicht das letzte gewesen sein wird. "Willkommen im Alltag von morgen. Was wir erleben, ist ein Produkt der Temperaturentwicklung", sagt Fellner.

Die Bilanz (Stand Vormittag) spricht eine eindeutige Sprache: 46 Feuerwehren waren im Einsatz. 930 Feuerwehrmänner und -frauen mussten sich mit 420 Schadstellen auseinandersetzen. "Und es sind im Laufe des Tages immer weitere hinzugekommen. Was an Waldflächen niedergegangen ist, ist gewaltig", sagt Fellner.