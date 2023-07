Die Elektrofachhandlung "Red Zac Mike's" in Völkermarkt ist nach zehn Jahren am bisherigen Standort in der Mettingerstraße auf den Hauptplatz umgezogen. Trotz des Wechsels bleiben die Räumlichkeiten in ähnlicher Größe und seien lediglich besser aufgeteilt, die Miete sei günstiger und die Kundenfrequenz am Hauptplatz größer. Das Warenangebot wurde vergrößert und zwei zusätzliche Mitarbeiter aufgenommen.

"Red Zac Mike's" bietet nicht nur Elektrogeräte an – vom Fernseher bis zur Waschmaschine –, sondern führt auch Reparaturen durch und ist Telekommunikationsanbieter. Weitere Infos gibt es unter www.redzac.at/mikes.