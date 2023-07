Vor der Filialkirche St. Marxen in der Pfarre Kühnsdorf/Sinča stehen Gläubige vor Absperrbändern. Der Zugang zu den Gräbern ihrer verstorbenen Angehörigen bleibt ihnen wohl länger verwehrt. Am dahinter liegenden Friedhof zeigt sich eine Spur der Verwüstung, die das schwere Unwetter am 17. Juli hinterlassen hat. Trümmer des Kirchturms liegen am Friedhof, die Blumentöpfe und die Kerzen, die für die Verstorbenen liebevoll aufgestellt worden sind, liegen quer herum und sind zerstört.