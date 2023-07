Dramatische Szenen spielten sich Montagabend im Bezirk Völkermarkt in Kärnten ab: Schwere Unwetter mit Sturm, Hagel und Starkregen fegten über die Region hinweg. Besonders schlimm getroffen hat es einen Campingplatz am Gösselsdorfer See. Dort fielen Bäume auf Zelte, mehrere Menschen wurden verletzt – darunter auch ein neunjähriger Bub aus dem Bezirk Liezen in der Steiermark.

Er wurde von einem Baum getroffen. Während es zuerst hieß, er sei zum Glück nur leicht verletzt worden und nur zur Abklärung ins Klinikum Klagenfurt gebracht worden, dürften nun seine Verletzungen doch schwerer sein als bisher angenommen. Laut Auskunft der Kabeg wird der Bub intensivmedizinisch betreut, sein Zustand ist stabil.

Auf dem Campingplatz sind unterdessen wie im gesamten Bezirk sämtliche Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz, diese werden von Wehren der benachbarten Bezirke unterstützt. Der Bezirkskrisenstab wurde eingerichtet. In St. Marxen bei Kühnsdorf wurde ein Kirchturm fast zur Gänze zerstört. In Eberndorf wurden zahlreiche Häuser abgedeckt.