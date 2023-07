Ein 19 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Völkermarkt übersah am Montagmorgen auf der Südautobahn A 2 in Fahrtrichtung Wien, dass sich im Bereich Gletschach im Bezirk Völkermarkt, wegen eines Unfalls ein Stau gebildet hat und fuhr der Fahrzeugkolonne hinten auf.

Dabei wurde eine 19 jährige Pkw-Lenkerin aus Graz leicht verletzt und musste von der Rettung in das LKH Wolfsberg gebracht werden. An den fünf beteiligten Pkw entstand großer Sachschaden. Die A2 war für etwa 50 Minuten für den gesamten Verkehr in Fahrtrichtung Wien gesperrt.