Bei Zeltfest in Kärnten

Alkoholisierter Jugendlicher beschädigte mehrere Pkw

In einem Fall von Sachbeschädigung ermittelt die Polizei in der Gemeinde Eberndorf. Dort hatte in der Nacht auf Samstag ein 16-Jähriger vor einem Festzelt zumindest vier Autos beschädigt.