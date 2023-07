Die Völkermarkterin Tatjana Marold bietet kostenlos Yoga für die Klientinnen und Klienten des Hilfswerkes in Völkermarkt an. Wie sie dazu gekommen ist? "Vor einem Jahr habe ich in Völkermarkt den Verein 'Mindstyle Studio' gegründet. Dort halte ich Yogakurse und biete Coachings sowie humanenergetische Behandlungen an." Im Zuge dessen habe es Gespräche mit dem Hilfswerk gegeben und die Idee, 14-tägig einen Yogakurs für die Tagesstätte-Klienten anzubieten, sei entstanden.

Geld möchte die 42-Jährige, die einen Großteil ihres beruflichen Lebens im medizinischen Bereich gearbeitet hat und bereits seit 15 Jahren als Yogalehrerin tätig ist, aber nicht annehmen: "Ich habe die Menschen dort kennen und lieben gelernt und die Yogastunden, die ich dort halten darf, sind eine Bereicherung für mich. Es wird mir sehr viel Liebe, Freude und Offenheit entgegengebracht. Das ist für mich mehr wert als Geld."

Besondere Momente

Welche Momente ihr besonders in Erinnerung geblieben sind? "Es beeindruckt mich immer wieder aufs Neue, wie verbunden diese Menschen mit ihrem Körper sind und wie feinfühlig sie auf die Übungen reagieren." Besondere Momente gebe es viele: "Es gibt dort beispielsweise einen autistischen jungen Mann, der sich oft sehr laut artikuliert und unruhig ist. Während der Yogastunden sitzt er aber ruhig auf seiner Matte, gibt keinen Laut von sich und lässt einfach die Stimmung und Energie auf sich wirken. Das finde ich sehr faszinierend und es zeigt mir, was Yoga alles erreichen kann", so Marold.