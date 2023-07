Durch einen Blitzschlag stand Vollerwerbslandwirt Valentin Mathia aus Pribelsdorf in Eberndorf vor den Trümmern seiner Existenz. Sein Wirtschaftsgebäude brannte vollständig ab, 50 Zuchtsauen, zwei Eber und 450 Ferkel befanden sich zu dem Zeitpunkt noch darin. Die Tiere konnten vom Eigentümer und den im Einsatz befindlichen Feuerwehren großteils gerettet werden. "Dennoch verendeten in der Folge rund 300 Ferkel", blickt Mathia zurück. Ein tragisches Ereignis, das am 6. September 2018 geschah, und das den Landwirten noch heute begleitet.