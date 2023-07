Mit seinen 470 Stellplätzen gehört "Camping Breznik" am Westufer des Turnersees zu einem der größten Campingplätze in Kärnten. Die Familie Breznik hat in den vergangenen Jahren "einige Millionen" in das zehn Hektar große Areal investiert "und wir werden auch in den nächsten Jahren einige neue Projekte umsetzen. Natürlich in kleinen Schritten, damit es finanzierbar ist", sagt Stefan Breznik, der vor fünf Jahren mit dem Bau eines "Glamping-Resorts" begonnen hat. Das Wort Glamping setzt sich aus den Wörtern "Glamour" und "Camping" zusammen und bedeutet "luxuriöses Camping".