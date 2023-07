Das junge Geschwisterpaar Graziella (26) und Marcello (28) Dreier eröffnete am 2. Juni ihr neues Studio mit einer Eröffnungsfeier, zu der rund 80 Gäste kamen. Mit dem Umzug vom Hauptplatz auf den Herzog-Bernhard-Platz 13, im ersten Stock über der Post, befindet sich das Studio in unmittelbarer Nähe des Völkermarkter Busbahnhofes.

Die beiden Jungunternehmer bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen in den Bereichen apparative Kosmetik, Hautanalyse, medizinische Kosmetik, Heilmassagen und Laser-Haarentfernung an.

Mehr Platz

Die Räumlichkeiten standen zuvor sieben Jahre leer, bevor die Geschwister diese nach mehreren Besichtigungen kauften. Mit 60 Quadratmetern mehr umfasst das Studio nun insgesamt 150 Quadratmeter und bietet mehr Platz für zusätzliche Behandlungsräume und neue Geräte.

Terminvereinbarungen sind unter 0690 / 101 55 054 oder per E-Mail an office@gmd-aesthetics.at möglich. Aufgrund der großen Nachfrage empfiehlt sich eine frühzeitige Terminvereinbarung, am besten sechs bis acht Wochen im Voraus. Die Preise für die Behandlungen sind unter www.gmd-aesthetics.at ersichtlich.