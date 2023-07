Die Freude über die Auszeichnung ist groß. Die Landesfeuerwehrschule (LFS) Kärnten ging beim Staatspreis Unternehmensqualität 2023 in der Kategorie Non Profit Organisationen als Siegerin hervor. Mit dem Preis werden jährlich Unternehmen und Organisationen in Österreich für herausragende Unternehmensführung, Organisationskultur etc. prämiert.