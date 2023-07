Aufgrund sinkender Schülerzahlen droht einem der beiden Mittelschulstandorte in der Marktgemeinde Eberndorf "zeitnah" die Schließung. Die beiden Mittelschulen – die Mittelschule Eberndorf mit derzeit 80 Schülern (4 Klassen) und die Mittelschule Kühnsdorf mit aktuell 180 Schülern (8 Klassen) – sollen an einem der beiden Standorte zusammengeführt werden. Diese Entscheidung trifft der Verbandsrat des Schulgemeindeverbandes Völkermarkt. Das Gremium, dem unter dem Vorsitz von Bleiburgs Bürgermeister Stefan Visotschnig (SPÖ) die zwölf Bürgermeister und die Bürgermeisterin des Bezirkes Völkermarkt angehören, tagte am Mittwochnachmittag.