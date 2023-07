Im Rahmen des Schulabschlussfestes verabschiedete sich Vida Logar (61), die langjährige Direktorin der zweisprachigen Volksschule Neuhaus/Suha, in ein Sabbaticaljahr. Danach wird sie in den Ruhestand treten. "Mit kleinen Kindern zu arbeiten, hat mir immer große Freude bereitet", sagte sie in Anwesenheit aller Eltern und der politischen Vertreter der Gemeinde. "Ich habe im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit die ausgezeichnete Qualität kleiner Schulen schätzen gelernt", meinte sie. Diese seien in der Lage, Kinder individuell zu fördern. "Jedes Kind lernt vom anderen dazu", sagte Logar, die auch den Abteilungsunterricht als besonders fördernd hervorhob: "Ich habe immer versucht, die mir anvertrauten Kinder auch mit der Kultur zu konfrontieren."