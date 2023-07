Simon Micheu (30) aus Schwabegg motiviert die Feuerwehrjugend in seiner Heimat seit zehn Jahren bei Bewerben zu Höchstleistungen. "Meine Aufgabe ist die Vorbereitung auf den Wettkampf", sagt Simon Micheu. Er ist Absolvent der Tourismusschule Villach und besitzt einen Masterabschluss in Wirtschaftspädagogik.

Seit zehn Jahren Landesmeister

"Von März bis August trainieren wir ein- bis zweimal, in der intensiven Phase vor den Wettkämpfen bis zu viermal pro Woche", erzählt er. Die Teilnahme an Bewerben in Kärnten und der Steiermark diene dazu, die 14-köpfige Mannschaft optimal auf die Landesmeisterschaften vorzubereiten, bei der die Jugendgruppe vor Kurzem siegreich hervorging. Sie holte sich im Gruppenbewerb erneut die Landesmeistertitel in den Kategorien Bronze und Silber. "Seit zehn Jahren sind wir ununterbrochen Landesmeister. 2017, 2022 und 2023 waren wir sogar Sieger in beiden Wertungsklassen", erzählt Micheu mit Stolz, der "seine Kinder" schon für den nächsten Bewerb vom 17. bis 20. August in Lienz vorbereite. "Hier geht es dann um den Staatsmeistertitel."

Viele Kinder würden sich auch vom Sturkopf zu einem Teamplayer entwickeln. "Sie feiern gemeinsam die Siege und lernen, mit Niederlagen umzugehen. Das ist für die Entwicklung der sozialen Kompetenz von enormer Bedeutung", sagt Micheu. Natürlich sei auch das Verhalten im Brandfall ein wichtiges Thema, das bei den gemeinsamen Treffen behandelt werde. "Mit der Jugend zu arbeiten, fasziniert mich", sagt Micheu, der sich seit seinem zehnten Lebensjahr bei der Feuerwehr engagiert. "Es ist schön zu sehen, wie die Jugendlichen gemeinsam für eine Sache brennen, um die selbst gesetzten Ziele zu erreichen."