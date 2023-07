Rutar erhofft sich Umsatzplus in Millionenhöhe

Kärntner Möbelriese Rutar mit Hauptquartier in Eberndorf erwartet sich von Leiner-Aus in Villach eine Umsatzsteigerung in Millionenhöhe und will Möbelberater übernehmen. Generell ist Wachstum aber beendet.