Mit 48 Prozent der abgegebenen Stimmen holte sich die Fleischerei Čebul aus Globasnitz/Globasnica den Sieg beim "Falstaff-Voting" um den beliebtesten Fleischhauer in Kärnten. Der zweite Platz ging an Frierrs Fleisch- und Wurstspezialitäten (mehrere Standorte), Dritter wurde die Fleischerei Hartl aus Villach.

Seit über einem Jahr führt Simon Čebul (28) den Globasnitzer Familienbetrieb und wird mittlerweile von seiner Lebensgefährtin Yvonne Lessiak (27) unterstützt. "Bis vor drei Tagen haben wir gar nicht gewusst, dass wir Teil des Votings sind. Im Geschäft hat mich ein Kunde darauf angesprochen. Der Sieg bedeutet uns sehr viel. Es ist ein Voting, bei dem unsere Kunden abgestimmt haben. Es zeigt uns, dass unsere Produkte und unsere Qualität sehr wertgeschätzt werden", sagt Yvonne Lessiak.

Aussterbender Beruf

Im Bezirk Völkermarkt gibt es immer weniger Fleischhauer. "Der Beruf ist vom Aussterben bedroht. Die größte Herausforderung ist, junge Leute für diesen Beruf zu motivieren", weiß Lessiak, die zuvor in der Gastronomie am Klopeiner See tätig gewesen ist und die Produkte auch von ihrem jetzigen Lebensgefährten bezog. "Das Fleisch wird von regionalen Bauern gekauft. Wir achten sehr darauf, woher unser Fleisch kommt."

Geöffnet hat die Fleischerei von Dienstag bis Donnerstag von 7.30 bis 13 Uhr und freitags von 7.30 Uhr bis 18 Uhr. Sie sei über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. "Wir haben auch beispielsweise Kunden von Klagenfurt und aus dem Lavanttal." Gegründet wurde der Familienbetrieb vor 17 Jahren und wurde bis zur Übernahme der Jugend noch von Friedrich Čebul geführt.