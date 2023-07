Seit der Vorwoche war die Aufregung unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Genosschaft Adeg Wolfsberg groß. Wie berichtet, gab es eine Reihe von Kündigungen und die Adeg Märkte Poggersdorf, Völkermarkt und St. Paul im Lavanttal werden geschlossen. Am Montag wurde zumindest ein Teil der Verhandlungen zwischen der Adeg-Geschäftsführung mit möglichen Übernehmern abgeschlossen. Wie berichtet, gehen fünf Standorte an die Rewe und das Euco Center in Wolfsberg an Rutter Immobilien.