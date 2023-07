Zurzeit häufen sich die Gerüchte, was mit dem Euco-Gebäude in Völkermarkt passieren soll. Viele gehen davon aus, dass dort Wohnungen entstehen sollen. Was seitens der Adeg Wolfsberg Genossenschaft, die sich aus dem Lebensmittelgroßhandel zurückzieht, aber nicht bestätigt werden könne. "Noch befindet sich das Gebäude in unserem Besitz. Es wird ein Verkauf angestrebt, es gibt schon Gespräche mit Interessenten", verrät Geschäftsführer Arno Riedl. Völkermarkts Bürgermeister Markus Lakounigg (SPÖ) sei jedenfalls nichts über die Nachnutzung bekannt. Auch bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt liege noch nichts vor.