Bevor sich Eva Rapatz (30) und Siegfried Bromann (32) vor sechs Jahren kennengelernt haben, verband die beiden schon eine gemeinsame Leidenschaft - die Feuerwehr. "Wir haben uns bei einem Bezirksleistungsbewerb kennengelernt. Es hat sofort gefunkt", verrät Rapatz, damals in ihrer Heimat bei der Feuerwehr Greutschach-Kaunz aktiv. Bromann ist Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Loibach, bei der auch mittlerweile seine Auserwählte nach dem Wohnungswechsel ausrückt.

Schon beim Kennenlernen machte Bromann, gelernter Tischler, den ersten Schritt. Er war auch derjenige, der die Zügel in Richtung Hochzeit fest in der Hand hatte. "Am Feuerberg hat er klassisch romantisch mit Kniefall um meine Hand angehalten", schwärmt die Braut. Am 27. Mai haben sich die beiden in der Heimat der Braut kirchlich getraut. Gefeiert wurde mit rund 160 Leuten im Gasthof Kropf in Ruden. "Die standesamtliche Trauung fand schon im kleinen Rahmen vor einem Jahr in Bleiburg statt", sagt die diplomierte Krankenschwester, die jetzt den Namen Bromann trägt und sich derzeit zu Hause in Bleiburg/Pliberk um den gemeinsamen elf Monate alten Sohn Matthias kümmert.

Wohin es die Familie in die Flitterwochen zieht, ist noch nicht fixiert. "Wir befinden uns noch in der Planung. Wo genau es hingehen soll, wissen wir noch nicht."