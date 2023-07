Mit 23. September verlässt Gerhard Marin (56) nach fünfeinhalb Jahren den "Kirchenwirt" in St. Kanzian am Klopeiner See. "Die Energiekosten erschlagen uns, ab August zahlen wir das Dreifache. Die ungleichen Saisonzeiten lassen auch kein kontinuierliches Geschäft zu", sagt Marin, der jetzt ein kleines Café im Klagenfurter Südpark betreibt.