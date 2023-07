Ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt verursachte am Sonntag gegen 04.30 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahrerflucht. Der Mann war laut Polizei im alkoholisierten Zustand mit seinem Pkw auf der Diexer Landesstraße aus Richtung Goldbrunnhof kommend in Fahrtrichtung Haimburg unterwegs. In der Ortschaft Oschenitzen, Gemeinde Völkermarkt, kam er linksseitig von der Fahrbahn ab und fuhr in einen dort befindlichen Gartenzaun.

Polizisten bedroht

In weiterer Folge flüchtete er von der Unfallstelle. Der 44-Jährige konnte zu Hause angetroffen werden. Er verweigerte den Alkomatentest. Während der Amtshandlung verhielt sich er aggressiv und versuchte die Amtshandlung mit Gewalt und gefährlicher Drohung zu verhindern. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Mehrere Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt folgen.