Einstimmig wurde der St. Kanzianer Florian Mori zum neuen Präsidenten des Round Table 47 Völkermarkt gewählt. Der selbstständige Fotograf setzt sich seit Jahren für bedürftige oder in Not geratene Familien im Bezirk Völkermarkt ein. "Es ist für mich eine Ehre, diese Funktion auszuüben", sagt der 41-Jährige, der somit das Ruder von Mario Jesse übernimmt. "Wir unterstützen zahlreiche Projekte, vor allem Kinder liegen uns am Herzen", sagt Mori. Ihm zur Seite steht ihm als Vizepräsident Stefan Damej.

10.000 bis 15.000 Euro stehen dem Round Table 47, bestehend aus vierzehn Mitgliedern aus dem Bezirk Völkermarkt, im Jahr zur Verfügung. "Das Geld setzt sich aus Spenden von regionalen Unternehmen und unseren Veranstaltungen, wie Jazz, Gulasch und Bier, zusammen", erklärt Mori.

Auch bei der Veranstaltung "See in Flammen", die am 6. und 7. Juli stattfindet, sei der Club mit einer Theke vertreten. "Der Reinerlös kommt einem guten Zweck zugute", berichtet Mori. Die Nachwirkungen der Pandemie seien zu spüren. "Viele benötigen in der Region Hilfe", meint Mori. Ziel des Round Table 47 Völkermarkt sei es, schnell und unbürokratisch zu helfen.